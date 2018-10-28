Cumhuriyet'in 95'inci yılı

Eskişehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni Vilayet Meydanı'nın da gerçekleştirildi. Törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Metin Nurullah Sazak, Aslan Kabukçuoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, tören, saygı duruşunda bulunulması ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.