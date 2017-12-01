Cumhuriyeti’nin öncü kadınları bu sergide

150’ye yakın fotoğrafın bulunduğu sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nin alanında öncü kadınları yer alıyor.

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark AVM’de Hanri Benazus’un özel koleksiyonundan ’Cumhuriyetimizin Öncü Kadınlar Sergisi açıldı. Türkiye’nin 5 bin adetle en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan yazar ve Atatürk fotoğrafları derleyicisi Hanri Benazus’un koleksiyonundan görücüye çıkan sergide, farklı meslek gruplarında ilk olmayı başaran Türk kadınlarının fotoğrafları yer alıyor. Sanatseverleri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkaran sergi 1-10 Aralık tarihleri arasında Espark’ta bulunacak.

“Cumhuriyetin her konudaki ilk kadınının fotoğraflarını buldum”

Yazar ve Atatürk fotoğrafları derleyicisi Hanri Benazus, Kadın Hakları Günü vesilesiyle serginin açıldığını belirterek, “88 yaşındayım VE 600 yıllık bir İzmirliyim. Bir de çok büyük bir ayrıcalığım var. Atatürk ile beraber olup, hayatta kalan son kişiyim. Burada özellikle, biliyorsunuz 5 Aralık Atatürk’ün kadınlara Seçme ve Seçilme hakkı verme yıl dönümü oluyor. O vesileyle Cumhuriyetin her konudaki ilk kadınının fotoğraflarını buldum, biyografilerini de buldum kitabı da yayınlanacak. İlk kadın Danıştay başkanından tutun ilk çöpçüsüne kadar, ilk büyükelçi kadınımızdan tutun ilk itfaiyecisine kadar 150 kadının burada fotoğrafı var. Sergiyi dün akşam kurmamıza rağmen çok büyük bir ilgi vardı. Yine bugün sabahtan beri de çok seyirci vardı. Özellikle hafta sonu çok büyük bir etkinlik olacağını zannediyorum. Çünkü bu sergi, kolay kolay bugüne kadar açılmış bir sergi değil. Burada vurgulamaya çalıştığımız Cumhuriyetin, eğer şans verirsek ne kadar daha büyük değerleri ortaya çıkarabileceği vurgulaması” ifadelerini kullandı.

“Atatürk elinden tutturdu, trene bindirdi ama çocukları çok sevdiği için bunlar oluyordu”

Benazus, çocuk yaşlarda Atatürk ile olan anısından da bahsederek, “Ben Atatürk ile beraber oldum, Aydın’ın Ortaklar Köyü 9 Ekim 1937’de. Atatürk o zaman yapılan askeri çalışmaları incelemeye gelmişti. Karşılayacaklardan birisi de babamdı. O vesileyle gittim. Sonra elinden tutturdu, trene bindirdi ama çocukları çok sevdiği için bunlar oluyordu. Benim kim olduğumu da bilmiyordu” dedi.