Dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı

Eskişehir’in Han ilçesinde dağda mahsur kalan bir vatandaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Han ilçesine bağlı Karakaya mevkiinde bir vatandaşın dağda mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD ekipleri olay yerine hareket etti. 2 kişilik arama kurtarma ekibi, 8x8 amfibik paletli kurtarma aracı ile birlikte olay yerine kısa sürede ulaşarak mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışmalara başladı. Paletli kurtarma aracının zorlu kış şartlarındaki performansı mahsur vatandaşa ulaşmayı kolaylaştırırken, Han Belediyesi ekiplerinin de katıldığı çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Dağda mahsur kalan vatandaş sağ olarak kurtarıldı.