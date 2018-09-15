Daha temiz bir dünya için çöp topladılar

‘Dünya Temizlik Günü'nde çeşitli sivil dernekler ve vatandaşlar Odunpazarı'nda bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Asıl amacı “çöp körlüğü” yaşayan insanları harekete geçirme projesi ile farkındalık kazandırmak olan ‘Dünya Temizlik Günü'nde dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde etkinlikler düzenlendi. Bu yıl onuncusu düzenlenen organizasyona Odunpazarı halkı da çöp toplayarak duyarlılık gösterdi. Organizasyonda genç-yaşlı birçok kişi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek adına çöp topladı. AKUT, TEMA, AHBAP gibi kuruluşların yer aldığı etkinliğe, belediye çalışanları ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da destek verdi.

Odunpazarı Belediyesi'nin halihazırda daha temiz bir çevre için ciddi bir mücadele içinde şeklinde ifade eden Başkan Kurt, “Bugün şu anda bu arkamızda gördüğünüz kitle Eskişehirli çevreci dernekler, duyarlı yurttaşlarımız ve Odunpazarı'nı seven hemşehrilerimizden oluşan bir grup. Bunlarla birlikte Odunpazarı turistik bölgesini, tarihi bölgesini tek tek temizlemek suretiyle bir dikkat çekmek istiyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Esas olan çevreyi temizlemek değil, kirletmemek. Bunu hemşehrilerimizin duyarlılığına bırakıyoruz. Ve daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“Zamanında çıkarılmayan çöpler için ekstra bir emek ve para harcıyoruz”

Zamanında çıkarılmayan çöplerin çevre kirliliğini daha da arttırdığını belirten Kurt, “Zamanında çıkarılmayan çöpleri toplamak için ekstra bir emek ve para harcadığımızı bütün Eskişehirlilerin bilmesini istiyorum. Çöpleri zamanında çıkarırsak, zamanında toplarız. Eskişehirliler kirletebilir, burada sorun yok ama yeter ki zamanında çöpü çıkarsın. Bir de kamuya ait alanları, açık alanları kirletmemeye özen göstersinler diyorum” diyerek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Toplumun dikkatini çekmek adına temizlik gününü kutladıklarını belirten Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Kontrolörü Murat Var, “Vatandaşları gelecek nesillere daha güzel günler bırakmak adına böyle bir organizasyon yaptık. Umarım dikkat çeker, daha temiz bir dünya için devam ederiz” dedi.

Etkinliğin evrensel bir boyutu olduğunu söyleyen Odunpazarı Kent Konseyi çevre gönüllüsü Nezahat Telci ise, "Sadece belirli günlerde tabii ki çöpleri temizlemek değil, sadece bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bir etkinlik. Her zaman çevremize sahip çıkmalıyız. Temiz tutmalıyız” şeklinde konuştu.

Telci, çöplerin toplanmasından ve temizlik yapılmasından ziyade çevrenin kirletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.