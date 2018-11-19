DAK ekiplerinin gece yarısı depreme hazırlık tatbikatı

Kurulduğu günden itibaren bölgede ve farklı alanlarda faaliyetlerini yürüten DAK ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Ekip üyeleri, meydana gelebilecek her türlü acil durumlara hazırlıklı olabilmek adına, adeta nefes almadan çalışıyorlar. Tamamen gönüllülerden oluşan ekip, deprem, yangın, sel, su altı ve üstü, dağ arama kurtarma konularında eğitimlerine de ara vermeden devam ediyorlar.

Gece geç saatlerde havanın yağmurlu olmasına rağmen Yenisofça Mahallesinde, kullanılmayan binada deprem tatbikatı yaptı. Senaryo gereği bir depremzedeyi büyük matkaplar ve balyozlar yardımıyla kırdıkları duvardan çıkaran ekipler, yaralıya müdahale ederek kendi imkanlarıyla kurtardı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) halkın daha çok bilinçlenmesi için çaba gösterdiklerini ve gönüllülük esaslı bu tür oluşumlarda bulunmalarını arzuladıklarını belirttiler.