DAK gönüllülerinden Kızılay'a ziyaret

Kurum ziyaretlerine devam eden Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, Kızılay Eskişehir Şubesi Başkanı Yüksel Girgin'i makamında ziyaret etti.

DAK gönüllüleri, Kızılay'ın köklü tarihine dikkat çekerken, “Kadim bir kuruluşumuz olan Kızılay kurulduğu günden bu yana sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ilk kurum olmuştur. Bu anlamda Kızılay bizim yüz akımızdır. Kurulduğumuz günden beri gönüllülerimizin ilk yardım eğitimlerine de destek veren Eskişehir Kızılay'ına ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Yüksel Girgin ise, “Eskişehir Kızılay olarak şehrimizin değerlerinden olan DAK'a destek vermeye devam edeceğiz. Biz de yerelden aldığımız bu güç ve Kızılay sorumluluğu ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ihtiyaç sahiplerinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.