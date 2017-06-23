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23 Haziran 2017 10:34

DAK ve Odunpazarı Kent Konseyi İşbirliği ekibinden ’Afet Bilinci’ eğitimi

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Odunpazarı Kent Konseyi Kırmızıtoprak Mahalle Meclisi işbirliğiyle vatandaşlara ’Afet Bilinci’ eğitimi verildi.

DAK ve Odunpazarı Kent Konseyi İşbirliği ekibinden ’Afet Bilinci’ eğitimi

23 Haziran 2017 10:34


Odunpazarı Belediyesi Kırmızıtoprak Halk Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan DAK Başkanı Ömer Canayakın, "Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaketleri beraberinde getirebilir. İnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir. DAK olarak hedefimiz böyle eğitimler ile; insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden önce önlem almaya yönlendirip, bilinçlendirmektir" dedi.




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