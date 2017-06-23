Odunpazarı Belediyesi Kırmızıtoprak Halk Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan DAK Başkanı Ömer Canayakın, "Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaketleri beraberinde getirebilir. İnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir. DAK olarak hedefimiz böyle eğitimler ile; insanları, riski azaltmak için başlarına bir afet gelmeden önce önlem almaya yönlendirip, bilinçlendirmektir" dedi.