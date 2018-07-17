DAK’tan MOTOFEST’e destek

Tepebaşı Belediyesinin desteklediği ve Eskişehir Motosiklet Grubu’nun ev sahipliğinde Musaözü piknik alanında gerçekleşen festivale, Türkiye’nin farklı bölgelerinden motosiklet grupları ve vatandaşlar katıldı. 3 gün süren festivalde DAK ekibi de herhangi bir duruma karşı müdahale ve çevre güvenliği sağlamak amacıyla katılım gösterdi. Uçangöz ile havadan sürekli alanı takip eden DAK ekibi, motosiklet sevenlere olabilecek kazalarda kask çıkarma eğitimi de verdi. Dorlion Arama ve Kurtarma Başkanı Ömer Canayakın, "Geleneksel hale gelen MOTOFEST’in eğlenceli ve sorunsuz bitmiş olmasından dolayı ekip olarak mutluyuz, her zaman hazır olan ekibimiz, bu etkinlikte de elinden geleni yapmıştır" şeklinde konuştu.

Festival hakkında bilgi veren Eskişehir Motosiklet Grubu Başkanı Faruk Yayla da ”Eskişehir Motosiklet Grubu olarak her sene düzenlediğimiz Motosiklet Festivali, Türkiye’nin her yerinden aileleriyle gelen motosikletçi arkadaşlarımızı 3 gün kamplı olarak ağırlıyoruz. Kendi aramızda yarışmalar, eğlence, müzik, dostluk, kardeşlik içinde buradayız" ifadelerini kullandı.