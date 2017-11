DAK’tan nefes kesen tatbikat

Kurulduğu günden itibaren bölgede ve farklı alanlarda faaliyetlerini yürüten DAK ekibi, çalışmalarını sürdürüyor. Ekip üyeleri, meydana gelebilecek her türlü acil durumlara hazırlıklı olabilmek adına, adeta nefes almadan çalışıyorlar. Tamamen gönüllülerden oluşan ekip, deprem, yangın, sel, su altı ve üstü, dağ arama kurtarma konularında eğitimlerine de ara vermeden devam ediyorlar. Son olarak Yenisofça Mahallesinde iki gün boyunca kamp yapan 22 kişilik ekip, kullanılmayan 3 farklı binada da deprem tatbikatı yaptı. İlk olarak tek katlı yıkık binada bir depremzedeyi büyük matkaplar ve balyozlar yardımıyla kırdıkları duvardan çıkaran ekipler, ardından da ikinci katta mahsur kalan iki yaralıya müdahale ederek kendi imkanlarıyla kurtardı. Gerçekle zor ayırt edilebilen tatbikatta, yaralılara müdahale eden ekiplere kazazedelerin yakınları da zorluk çıkararak afet durumunda karşılaşılacak tüm zorluklar gözler önüne serildi.

“Her an bir depremle karşı karşıya gelebiliriz, hazırlıklı olmalıyız”

Yaklaşık 2 saat süren tatbikatla ilgili bilgi veren DAK Başkanı Ömer Canayakın, enkaz üzerine bir tatbikat yaptıklarını dile getirdi. Canayakın, “Biz Dorlion Arama ve Kurtarma ekibi olarak sürekli tatbikat yapıyoruz. Aslında gündüz önce bir arazi tarama eğitimi yaptık. Köpekle arama kurtarma ekipleriyle kayıp vakası bulma çalışmaları yaptık. Akşam da iki enkazda kazazede olan üç kişinin aranması, taranması, bulunmasını tripod yardımıyla, iple iniş sistemleriyle ve kırıcı delici alet kullanılarak kazazede ulaşma yöntemleriyle bir tatbikat gerçekleştirdik. 22 kişilik bir ekiple bu tatbikatı yaptık. Bugün sabah başladı ve yarına kadar sürecek iki günlük bir tatbikat olacak. Tatbikatları devamlı yapmaktayız ve devamlı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz ki bir deprem bölgesinde olan bir ülke. Her zaman, her an bir depremle karşı karşıya gelebiliriz. Bunun için de hazırlıklı olmamız lazım, vatandaşlarımızın hazırlıklı olması lazım, bizim kurtarma ekiplerinin hazırlıklı olması lazım. Biz bu hazırlık anlamında elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Eğitimlerimizi aksatmıyoruz. Tamamen gönüllü bir ekip. Gönüllü bir şeklide, bir afet anında vatandaşlarımıza yardım etmeye hazırız” dedi.

“Olaylarda kazazede yakının bile canlandırıyoruz”

Tatbikatlarda olası her durumu görmek istediklerini aktaran DAK Başkanı Canayakın, “Biz zaten kazazede yakınını bile canlandırıyoruz olaylarda. Çünkü biz gerçek olay olduğu zaman neler yapacağımızı, karşımıza neler çıkacağını bilmiyoruz. Karşımıza duvar çıkabilir, kırık camlar çıkabilir, çökmüş merdivenler çıkabilir, kazazede yakınları o acıyla yanlış hareketlerde bulunabilir. Biz bunların hepsini canlandırarak afet anında en doğru hamleyi yapmak için eğitimlerimizi yapıyoruz ve hazırız” diye ekledi.