Dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri için suya daldılar

Sakaryabaşı tesisinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar suya dalarak, ‘Hakimiyet milletindir, vatan size minnettar’ yazılı pankartlar ve Türk bayrağı açtılar. Türk bayrağının dalgıçlar tarafından sudan çıkarılma anı ise vatandaşlar tarafından heyecanla izlendi. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, 15 Temmuz’un ikinci bir Kurtuluş Savaşı olduğunu söyledi. Özen, "Eskişehir’in tek 15 Temmuz şehidi olan Fatih Dalgıç’ın mezarı başında dualarla andık ve ailesini ziyaret ettik. Bu anımızı en azından gençlerimize, geleceğimiz olan çocuklarımıza anlatmak için Türk bayrağı ve 15 Temmuz etkinliği şeklinde yaz okulunda bulunan çocuklarımızı da buraya getirdik. 15 Temmuz Türk halkı ve Müslüman alemi için dönüm noktası diyebileceğimiz günlerden biri. Mehmet Akif’in ‘Allah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ dediği gibi Allah bir daha Türk halkına 15 Temmuz gibi bir gün yaşatmasın. Çünkü dış mihraklar tarafından kandırılmış olan insanların yapmaya çalıştığı bir yerdi. İlk başlarda bu tür bir kalkışmanın olacağına kimse inanamadı. Kalkışma anında devletin yanında olacağına inandığımız insanlar, hangi zihniyetten böyle bir şey yaptıklarını anlayamadığımız şekilde bu ihtilali yapmaya çalıştılar. Gerçekten çok kötü bir gündü. Türk halkı olarak bizlerin mutlaka bilinçlenerek dış mihraklardan daha az etkilenecek bir toplum oluşturmalıyız. 15 Temmuz’u yaşatarak geleceğimiz olan çocuklarımıza bunu göstermemiz ve unutmamız gerektiğini düşünüyorum. İkinci bir Kurtuluş Savaşı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de bu etkinlikleri yapıyoruz" diye konuştu.