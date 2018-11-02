Dalyancı Konağı açılışa hazır

Gerçekleştirdiği sanat çalışmalarıyla dikkat çeken ve takdir toplayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sanata ve sanatçıya verdiği değerle Eskişehir'in kültür, sanat hayatını güçlendirmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile restore edilerek aslına uygun bir şekilde restorasyonu gerçekleştirilen konağın, Eskişehir'de sanat ve sanatçının yeni durağı olacağı ön görülüyor. Sergileme alanlarının yanı sıra çok amaçlı salonlarında, sanatçı konuşmaları, konferanslar ve çalıştayların gerçekleştirileceği tarihi konağın üretim, öğrenme ve sergileme üzerine bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Dalyancı Konağı'nın açılışı 3 Kasım tarihinde saat 16.30'da heykel, resim ve fotoğrafların yer alacağı karma sergi ile yapılacak. Açılış sergisinde, günümüz Türkiye sanatının gelişimine öncülük eden usta sanatçıların eserleri sergilenecek. Devrim Erbil, Ekrem Özen, Gültekin Çizgen, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, İbrahim Örs ve Serpil Yeter'in eserlerinin yer alacağı sergide; coğrafyanın özgül koşulları, özgün bir dil ve anlatımcı tavır ile heykel, resim ve fotoğraflarda izlenebilecek.