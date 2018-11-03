Dalyancı Konağı, görkemli bir törenle açıldı

Eskişehir'de, Odunpazarı tarihi bölgesinde yer alan ve Osmanlı sivil mimari özelliğini koruyan Dalyancı Konağı, Odunpazarı Belediyesi ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığı ile restore edilerek görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla aslına uygun bir şekilde restorasyonu gerçekleştirilen Dalyancı Konağı'nın açılış töreni heykel, resim ve fotoğrafların yer aldığı bir karma sergi ile yapıldı. Törene, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü ve Eldem Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Eldem'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Dalyancı Konağı, yeni görünümü ile Eskişehir'de sanat ve sanatçının yeni durağı olmayı hedefliyor. Sergileme alanlarının yanı sıra çok amaçlı salonlarında, sanatçı konuşmaları, konferanslar ve çalıştayların gerçekleştirileceği tarihi konağın; üretim, öğrenme ve sergileme üzerine bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

"10 milyon vakfederek, Eldem Kültür ve Sanat Vakfı'nı gerçekleştirdik"

Konağın açılış konuşmasını yapan Eldem Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Eldem, "Başkanımız, bu bölgede yapılacak olan restorasyonlarda iş adamlarının bu taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti. Gözlerimin içine demek ki çok iyi baktı ki, 'Gel bu işe seninle beraber başlayalım' dedi. Vermiş olduğumuz bu söz ile bu işe başladık. Bugün bunu gerçekleştirmek bize nasip oldu. Binayı yapmak çok kolaydı. Ama bunu uzun süre yaşatmanın çok daha zor olduğunu öğrendik. Bu nedenle bunu yaşatabilmek için 10 milyon vakfederek, Eldem Kültür ve Sanat Vakfı'nı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Eskişehir, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi olacak"

Törende Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt da bir konuşma yaparak, "Eskişehir, Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi olacak. Bunu çok net bir biçimde tüm dünyaya haykırmak istiyorum. Odunpazarı da tarihi bölgesi itibariyle Eskişehir'in kültür ve sanat merkezi olmaya aday. Bu doğrultuda Ali Eldem ile yapmış olduğumuz görüşmelerde beni gerçekten fazlası ile memnun eden şey; Ali Eldem'in de böyle düşünüyor olması. Eskişehirli, başarılı bir iş adamının kültür ve sanata yatırım yapması, katkı sunması bütün Türkiye'ye örnek olmalı. Öncelikle Eskişehirli hemşehrilerimize örnek olmalı. Bizde daha ne konaklar var. Hazırız yenilerini gerçekleştirmeye. Şu anda arkadaşlarımızın çalıştığı projeler, Eskişehirli iş adamlarımızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan bir diğer isim ise Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'tı. Sanatın, insanın yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Başkan Ataç, "Sanat, insanın ruhunu özgürleştiriyor. Çok önemli bu. Ruhun özgürleşmesi kadar insan sağlığına iyi gelen bir şey yoktur. O açıdan, Eskişehir gerçekten sanata dönük bir şehir olma yoluna başladı. Artık mesafe almaya da başlıyor. Bir zamanlar öğrenci kenti de diye tabir ediliyordu. Doğru. Havacılık kenti diye tabir ediliyordu. Doğru. Ama şimdi de sanat kenti olarak gündeme girdi" dedi.

Konuşmalar sonrası Dalyancı Konağı'nın açılışına destek veren isimlere plaket takdim edildi. Tarihi konak, toplu kurdele kesimi ile hizmete sunuldu.