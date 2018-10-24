Dalyancı Konağı şehrin yeni sanat durağı olacak

Gerçekleştirdiği sanat çalışmalarıyla dikkat çeken ve takdir toplayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sanata ve sanatçıya verdiği değerle şehrin kültür, sanat hayatını güçlendirmeye devam ediyor. Eldem Kültür ve Sanat Vakfı ortaklığıyla aslına uygun bir şekilde restorasyonu gerçekleştirilen Dalyancı Konağı Eskişehir'de sanat ve sanatçının yeni durağı olacak. Sergileme alanlarının yanı sıra çok amaçlı salonlarında, sanatçı konuşmaları, konferanslar ve çalıştayların gerçekleştirileceği tarihi konağın; üretim, öğrenme ve sergileme üzerine bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Dalyancı Konağı, bir karma sergi ile 3 Kasım Cumartesi Günü saat 16.30'da açılacak. Açılış sergisinde, günümüz Türkiye sanatının gelişimine öncülük eden usta sanatçıların eşsiz eserleri sergilenecek. Devrim Erbil, Ekrem Özen, Gültekin Çizgen, Habip Aydoğdu, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Serpil Yeter'in eserlerinin yer alacağı sergide, yaşadığımız coğrafyanın özgül koşulları, özgün bir dil ve anlatımcı tavır ile heykel, resim ve fotoğraflarda izlenebilecek.