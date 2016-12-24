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24 Aralık 2016 12:53

Damal ve Sultandağı Belediye Başkanları Başkan Kurt’u ziyaret etti

Damal ve Sultandağı Belediye Başkanları Başkan Kurt’u ziyaret etti

24 Aralık 2016 12:53

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, il ve ilçe belediye başkanları ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Kurt son olarak Ardahan Damal Belediye Başkanı Ergin Önal ve Afyon Sultandağı Belediye Başkanı Osman Acar ile bir araya geldi. Her iki ziyarette Başkan Kurt’un makamında gerçekleşirken, belediye başkanları hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aktarıp fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde belediyeler arasında işbirliği, yardımlaşmayı sağlamak, kent hizmetlerine ortak akılla modern ve kalıcı çözümler konuşuldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Damal ve Sultandağı Belediyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Kurt; iş birliğinin, birlik olmanın her zaman önemli olduğunu vurguladı.



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