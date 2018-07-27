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27 Temmuz 2018 09:39

‘Dayanağım Olur musun’ projesi 600 kişinin dayanağı oldu

Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler’in öncülüğünde başlatılan ‘Dayanağım Olur musun’ isimli proje kapsamında 4 yılda yaklaşık 600 yaşlı vatandaşa belediye tarafından baston hediye edildi.

‘Dayanağım Olur musun’ projesi 600 kişinin dayanağı oldu

27 Temmuz 2018 09:39


Sarıcakaya Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan ‘Dayanağım Olur musun’ isimli proje ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye çapında ödüle layık görülen proje kapsamında yaşlı vatandaşların eski bastonları belediye tarafından yenileri ile değiştiriliyor.


Göreve geldiği günden bu zamana kadar Sarıcakaya ilçesinde yaklaşık 600 yaşlı vatandaşa çam sakızı çoban armağanı baston hediye ettiklerini belirten İlçe Belediye Başkanı Faruk Güler, “Yaşlı vatandaşlarımız, hediye ettiğimiz bastonlara her yaşlandıklarında ellerinden tutan ve yanlarında olan Sarıcakaya Belediyemizi hatırlayacaklar. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu. Güler, projeye yoğun ilgi olduğunu da aktarırken, kampanyaya baston alarak destek vermek isteyenlerin bulunduğuna işaret etti.




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