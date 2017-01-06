Dayısını öldüren yeğen adliyeye sevk edildi

Eskişehir’de dayısını av tüfeği ile vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen yeğen, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çukurhisar Mahallesinde kahvehane işleten Mehmet Uysal (70) ile aralarında daha önceden husumet bulunan yeğeni Mustafa B. (28) arasında iş yeri içerisinde tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Mustafa B., av tüfeği ile dayısı Mehmet Uysal’a ateş etti. Uysal, olay yerinde hayatını kaybederken, yeğen Mustafa B. ise kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli yeğeni yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucunda yeğen Mustafa B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheliyi daha sonra adliyeye sevk etti.