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17 Ağustos 2018 10:21

DEAŞ üyesi 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

Eskişehir’de önceki gün yakalanan terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

DEAŞ üyesi 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

17 Ağustos 2018 10:21


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde önceki gün kent merkezinde belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından sabah erken saatlerde sağlık kontrolü için Eskişehir Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.




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