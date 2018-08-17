DEAŞ üyesi 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde önceki gün kent merkezinde belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından sabah erken saatlerde sağlık kontrolü için Eskişehir Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.