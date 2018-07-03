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03 Temmuz 2018 16:19

Define çukuruna düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayanların kazdığı çukura düşen inek, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Define çukuruna düşen inek uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

03 Temmuz 2018 16:19


İnönü ilçesinin Yenice Mahallesi Tilki Burnu mevkiinde hayvanlarını otlatan besici Turgut Tecelli’nin hayvanlarından biri define avcılarının açtığı çukura düştü. İneğinin çukura düştüğünü gören Turgut Tecelli, durumu İnönü Belediyesine bildirdi. Üzeri dallarla kapatıldığı için fark edilmeyen çukurun üstünü kepçe ile açan ekipler ineği kurtarabilmek için seferber oldu. Hayvanı önce iş makinesi ve halatlarla kurtarmayı deneyen görevliler, ineğin hareket ederek kendini tehlikeye atması ihtimaliyle yöntem değiştirdi. Ekipler, hayvanın zarar görmemesi için çukura inen bir rampa kazarak ineğin daha fazla zarar görmeden yürüyerek çıkmasını sağladı. Besici vatandaş Tecelli, İnönü Belediyesine teşekkür ederken, görevliler ise benzer kazaların tekrarlanmaması için alanda bulunan bütün çukurları doldurarak çalışmasını sonlandırdı.




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