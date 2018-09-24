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Defineciler kazamadan yakalandı

Eskişehir’de izinsiz olarak kazı yapmaya giden 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Eskişehir'de izinsiz olarak kazı yapmaya giden 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.


Odunpazarı'na bağlı Yukarıılıca Mahallesi'nde 2 kişiyi takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin izinsiz kazı için yola çıktığını tespit etti. Ardından operasyon başlatan jandarma ekipleri, T.U. ve E.Ç.'yi otomobilleriyle birlikte yakalamayı başardı. Otomobilin içerisinde yapılan aramalarda ise; 8 adet alüminyum çubuk, 6 adet muhtelif kazı malzemesi, balyoz, dürbün, testere ve el feneri ele geçirildi. Şahıslardan elde edilen dürbün ile jandarma devriyesinin gözetlendiği ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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