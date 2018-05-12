Deliler Koğuşu büyük ilgi görüyor

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik” programı kapsamında; Toki Emre Bolat İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Bora Kavas yönetmenliğinde akademik başarıyı elde etmekle zorlanan öğrencilerle oluşturulan tiyatro ekibi izleyicisinden tam not almaya devam ediyor. Ayrıca “Deliler Koğuşu” oyunuyla olumlu tutum ve davranışların geliştirilmesi kategorisinde başvuruda bulunulurken, 20 Nisan tarihinde sonuçlanan projenin gösteri büyük beğeni kazandı.

Sergilenmeye devam edilen tiyatro oyunu “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği öğrenme şenliklerinde il programına dahil edilerek 11 Mayıs’da stand dışı olarak sunumu gerçekleştirilecek.