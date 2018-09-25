Demir, Türk İş İl Temsilcisi oldu

Türk İş İl Temsilcisi Nejat Kılıç'ın görevinden ayrılması üzerine uzun süre boş kalan koltuğa Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir atandı.

Türk İş İl Temsilcisi olarak ilk basın toplantısını düzenleyen Demir, “Türkiye işçi sınıfının geçmişten günümüze kadar lokomotifliğini yapmış olan Türk İş Konfederasyonumuz bundan sonra da işçi sınıfına önderlik yapmaya devam edecektir. Bizler de bu süreçte şimdikinden daha fazla gayret gösterecek ve bu bayrağı en tepede taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir'de Türk İş'e bağlı sendikaların toplam 35 bin 51 üye ile büyük bir kitleye sahip olduklarını ifade eden Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Orhan Demir, Türk işçisi olarak her zaman işyerine, işlerine ve vatanına sahip çıktıklarını söyledi. Zor günlerde, sıkıntılı süreçlerde yine en önde ve en başta devletin ve milletin yanında yer alarak taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını belirten Demir, “Bu saatten sonra artık Türk İş'e bağlı sendikalar olarak bir aradayız, hep birlikteyiz sonuna kadar birbirimize sahip çıkacağız. Sendikalı, sendikasız tüm işçiye kapılarımız açık sorunlara sıkıntılara çözüm bulmaya hazırız.

Önümüzdeki süreçte iş kolu ne olursun sendikasız, güvencesiz çalışan tüm işyerlerinde teşkilatlanma çalışmalarına hız vereceğiz. Tüm işçi sınıfı sendikalı olmayı, güvenceli çalışmayı hak etmektedir. Bunun için gece gündüz demeden mücadele edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Eskişehir'de Türk İş dimdik ayaktadır, eskisinden daha güçlü daha dinamik olacaktır” diye konuştu.