Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Eskişehir’de

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir’de partisinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Demokrat Parti Eskişehir il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen kahvaltıya, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Eskişehir İl Başkanı Nazım Dölekçekiç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, partililer ve basın mensupları katıldı.

Toplantıya katılan basın mensuplarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Uysal, eskiden olduğu gibi bundan sonra da bugünün bayram olarak kutlanması temennisinde bulundu. Konuşmasına Türkiye’nin yanlış politikalar neticesinde kademe kademe kaosun merkezine yol aldığını söyleyerek başlayan Uysal, “Türkiye’nin çok uzun süredir, Cumhuriyet kurulduğundan itibaren özellikle dış politikasında standart hedefi olarak koyduğu, kendi milli güvenliğini birinci derecede ilgilendirmeyecek hiçbir meselede bölgede yaşanan tartışmalara, çatışmalara, iç savaşlara taraf olmama prensibini, Eski Türkiye diye nitelendirenlerin Yeni Türkiye’sinin getirdiği noktada hepimizin bir kez daha rahmetle yad etmemiz gereken Beşiktaş’ın da, Ortaköy’ün de, Kayseri’nin de, daha 2-3 gün evvel İzmir’in de maalesef Türkiye’yi bombalar patlayan, yarınından endişe eden, alışveriş merkezlerine gidemeyen, sokaklara çıkamayan insanlardan müteşekkil bir ülke bir vatan konumuna maalesef bu yanlışlar getirmiştir. Bugün, bu yanlışlara terörle müzakere ederek, terörün müsamaha ve tereddüt kabul etmeyeceği gerçeğini yadsıyarak, kendi zihinlerinin arkasında tuttukları plan ve projeleri gerçekleştirebilmenin yolu olarak o gün HDP ve PKK üzerinden bir işbirliğini öngörmüşlerdi. 7 Haziran’dan itibaren ‘Seni başkan yaptırtmayacağız’ denildiğinde dün müzakere edenlerin bugün güya sözüm ona müsamahaları, görevlerini yapmamaları ve neredeyse Doğu’nun ve Güneydoğu’nun tek meşru temsilcisi haline milyonlarca insanın nazarında PKK terör örgütünü meşru temsilcisi haline getirdiğinden bu yana ülke maalesef bir cephaneliğe, bir silah deposuna dönüşmüştür. İşte bunun bedellerini de her gün bir noktada veriyoruz” dedi.



“İktisadın kendine has kuralları vardır”

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik duruma da değinen DP Genel Başkanı Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de devletin kurumlarının itibarlarıyla oynama pahasına Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) zaman zaman siyasi hedeflerle işsizlikten başlayarak milli gelir ölçümlerinden başlayarak parametreleri değiştirdiğinde zannediyorlar ki Türkiye bir gecede zenginleşecek. Zannediyorlar ki Türkiye bir gecede işsizlik meselesini çözecek. İtibarını yok ettiğiniz TÜİK’i ’Türkiye İllüzyon Kurumu’ haline getirirsiniz ama bu netice değişmez. Emir ve yasaklarla televizyondaki dizi senaryolarını değiştirtebilirsiniz. Hürrem Sultan dizisinde olduğu gibi ‘dekolte giyiyor’ diye yasaklayarak onların senaryosunu değiştirtebilirsiniz ama iktisadın kendine has kuralları, kanunları vardır. Bunları bu tür müdahale ve dayatmalarla, maliye baskısıyla, üstü örtülü zımni tehditlerle bunları değiştirtebilme imkanınız yoktur.”



“Türkiye’nin tarihi rolü oynamasının yolu siyasi derinliği artırmasından geçiyor”

Her yaşanan terör olayından sonra ‘başımız sağ olsun’ demekten millet önünde utandığını aktaran Gültekin Uysal, “İnsanlık 5 bin yıl veremi lanetlemiştir. Ne zaman ki verem aşısını bulmuştur o gün bunun ilacı olmuştur. İşte bugün de Türkiye’de çok sağlam, çok derinden, Türkiye’nin milli güvenlik açıklarına karşı buradan başlayarak Türkiye’nin tarihinin ve coğrafyasının kendisini mecbur bıraktığı tarihi rolü oynayabilmesi için kendisini yeni bir rol tarifi yapma mecburiyeti içerisindedir. Bunu da yapabilmemizin yolu siyasetin kendi derinliğini artırmasından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Uysal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’ya plaket verdi.