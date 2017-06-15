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15 Haziran 2017 16:36

Deneyimli yurttaşlara iftar yemeği

Tepebaşı Belediyesi Yaşlılar Konuk Evinde kalan ve Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Merkezinin hizmetlerinden faydalanan deneyimli yurttaşlar iftarda buluştu.

Deneyimli yurttaşlara iftar yemeği

15 Haziran 2017 16:36


Ramazan ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda, Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Merkezinin (TEBEV)’in hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ile Yaşlılar Konuk Evi sakinleri bir araya geldi. Yılda 600’ü aşkın hanede yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara elini uzatan TEBEV, hizmet verdiği vatandaşları iftarda bir araya getirdi.


Başkan Dt. Ahmet Ataç, yaptığı konuşmada, “Ben önce hekimim, sonra belediye başkanıyım. O yüzden vatandaşlarıma önce hekim gözüyle bakarım. Moral çok önemlidir. Elimizin değdiği vatandaşlarımızın morallerinin yüksek olması için çalışıyoruz. Evlerinde tek başına kalan, bazen sohbet edecek kimseyi bile bulamayan yurttaşlarımıza bazen bir arkadaş, bazen bir yardım eli olmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız rutin olarak evleri dolaşarak, kontrolümüzde olan vatandaşları ziyaret ediyor. Sağlık kontrolleri yapılıyor, gerekli durumlarda hastaneye ulaşımı sağlanıyor. Yaşadıkları ortamın fiziki koşulları da iyileştiriliyor. Yaşlılar Konuk Evinde kalan büyüklerimizi de bir ev konforunda ağırlamaya çaba gösteriyoruz. Her yıl Ramazan Ayı’nda onlar için düzenlediğimiz iftar ile paylaşmanın sevincine hep birlikte ortak oluyoruz. Onlar bizim başımızın tacı” diye ifade etti.


İftarda bir araya gelen deneyimli yurttaşlar da Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletti.




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