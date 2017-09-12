Dr. Yılmaz Şentürk, ESOGÜ’de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kızı Aylin Şentürk ile birlikte tatilini geçirmek üzere gittiği Muğla’nın Datça ilçesinde, kaldığı evinden akşam saatlerinde denize girmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz Şentürk, boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün ESOGÜ Meşelik Kampüsünde Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu’nda düzenlenen anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için ESOGÜ İlahiyat Camii’ne Şentürk’ün naaşı getirildi. Cenaze namazına Prof. Dr. Şentürk’ün ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ve ESOGÜ yönetimi katıldı. Aile yakınları gözyaşları içinde sarıldığı merhum Şentürk’ün naaşının başından bir an olsun ayrılmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası istenen helalliğin ardından merhum Şentürk’ün cenazesi, memleketi Burdur’un Karamanlı ilçesine gönderildi.