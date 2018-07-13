Denizi olmayan şehre yelken kupası getirdiler

Her hafta kendi imkanları ile Eskişehir’den İstanbul’a antrenman yapmak için giden ekip emeklerinin karşılığını girdiği yarışlarda kupalar ile alıyor. Yarışmalara tamamen kendi imkanlarıyla hazırlanan sıra dışı yelken ekibi, başarılarıyla duyanları hayrete düşürüyor. Daha önce katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza atan Eskişehirli yelkenciler, yıllardır yelken sporuyla uğraşan kulüpler arasından sıyrılarak Güney Marmara Kupası’nda 1’inci oldu. Bozkıra yelken kupası getiren ekip, farklı iş alanlarında çalışan sporculardan oluşuyor. Yakaladıkları başarıdan ve bu kupanın Eskişehir için öneminden bahseden Yerken Yelken ekip üyesi Ayhan Oskaylar, “Marmara’da Trilye‘den başlayan ve Bandırma’da adaları dönerek, 21 saat gibi zorlu bir süreçten sonra yıllarca bu sporla uğraşmış profesyonel ekipler arasından 1’incilik kupasını Eskişehir’e getirdik. Çok uzun yıllar bu sporla uğraşan ekipler karşısında başarılar elde ettik. Gittiğimiz yerlerde yarışırken sponsorlu ekipler yanında yalnızca kendi imkanlarımız ile yarışıp, kiraladığımız tekneyle başarılar elde ettik. Eskişehir’imizde bozkırın ortasından çıkıp bu alanda başarılar elde ettik. Bu başarılardan sonra ekibimize İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerden antrenman teklifleri geldi” şeklinde konuştu.

“Bazı spor dallarına destek ve yardım yok”

Öte yandan, desteklenmeleri halinde çok daha iyi yerlere gelebileceklerini söyleyen Yerken Yelken ekip üyesi Ayhan Oskaylar, “Eskişehirliler hem şanslı hem şanssız. Bazı spor dallarına destek ve yardım yok. İnsanlar bu faaliyetlerini kendi imkanları el verdiği kadar yapabiliyor. Mesela bizim yarıştığımız tekneye daha iyi bir yelken takımı olsa daha iyi dereceler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Eskişehirli yelken ekibi Güney Marmara kupasını kazandıktan sonra "Eskişehir’i çok seveceksin" yazılı pankart açarak renkli görüntüler sergiledi.