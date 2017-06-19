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19 Haziran 2017 10:44

Dereyalak Köyü Derneğinden bin kişilik iftar yemeği

Eskişehir Dereyalak Köyü Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen programda Ömür Mahallesinde bin kişilik iftar yemeği verildi.

Dereyalak Köyü Derneğinden bin kişilik iftar yemeği

19 Haziran 2017 10:44


Her yıl Ömür Mahallesinde düzenlenen ve Dereyalak köylülerinin yanı sıra mahalle halkının katıldığı programda yaklaşık bin kişi hep beraber oruçlarını açtı. İftardan sonra bir konuşma yapan Dereyalak Köyü Derneği Başkanı Sadık Çetin, "Birlik ve beraberliği tesis etmek adına her yıl olduğu gibi bu yıl da dernek olarak iftar programı düzenledik. İftara katılan köylülerimize, mahalle halkına ve davetlilerimize can-ı gönülden teşekkür ederim. Ramazan ayı huzur, bereket ve marifet ayıdır. Bu vesile ile her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar yemeğinde, sizler gibi değerli büyüklerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık iftar yemeğimize bin kişi katıldı. İftar yemeğine katılanlardan Allah razı olsun’’ dedi.


Program, edilen duaların ardından son buldu.




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