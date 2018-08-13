Dereyalak mercimeği hasattan önce bitiyor

Mercimek Festivali yüzlerce Dereyalaklıyı bir araya getirdi.

İnönü ilçesi Dereyalak Mahallesi piknik alanında gerçekleştirilen Mercimek Festivali’nde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sözünün arkasında olduğunu hatırlattı. Üreticinin yanında olacağını sık sık dile getiren Başkan Bozkurt, "Mercimek Festivali, festival havasından birlik ve beraberlik havasına dönüştü. Bizler, bir ve beraber oldukça aramızda hiçbir anlaşmazlığın kalacağına inanmıyorum. Geçen yıl sizlere ‘Mercimek üretimini artırırsanız paketleme tesisi ve pazarlaması benden’ demiştim. Ancak üretilen mercimek o kadar güzel ve kaliteli ki üretilir üretilmez satılmış ve bize bile kalmamış. Sizler üretimi artırın bizlerde söz verdiğimiz gibi tanıtımına ve satışına katkı sağlayalım" dedi.

Festivale İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Bilecik İl Genel Meclis ÜyesiOğuz Sertler, Eskişehir Dereyalak Köyü Derneği Başkanı Sadık Çetin ile Bozüyük Dereyalak Köyü Derneği Başkanı Bayram Ali Kavak, Bozüyük Eski Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu, ev sahibi Dereyalak Muhtarı Ömer Kara, çevre köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereyalaklı kadınlar, isteklerini hemen yerine getirerek mahallenin yollarını yaptığı için Başkan Kadir Bozkurt’a teşekkürlerini ilettiler.