Dernek adı altında kurulan bina ve lokallere kumar baskını

Eskişehir'de, bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 1,7 milyon lira ceza kesildi. Yapılan operasyonlarda, 'Tespih', 'Kuş' ve 'Kızıl Geyik' sevenler derneğinin yanı sıra 'Kalp Pilliler' isimli bir derneğin olması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekip, bazı dernek binalarında kumar oynatıldığını tespit etti. Yasa ve yönetmeliklere uymadığı belirlenen dernekler mühürlenirken, güvenlik kameraları ve 'Erkete' diye tabir edilen gözcüler sayesinde baskınlardan kurtulmak isteyenlere de göz açtırılmadı. Gizli geçit, tavan arası, sonradan yapılan zula, kalorifer peteği yerleştirilen duvarların arkası, havalandırma boşlukları gibi yerlere saklanan kumar ve tombala makineleriyle ekipmanları polis ekiplerince bulunarak el konuldu.

Ayrıca özel ekip, bu yıl kasım ayına kadar 6 bin 820 kişiye, '1 milyon 766 bin 380 lira' idari para cezası kesti. Operasyonlarda yakalanarak birçok kez hakkında işlem yapılanlar arasında 23 kez gözaltına alınıp '5 bin 957 lira' ceza kesilen kişi de bulunuyor.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip, 2014 yılı ile Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 400 tombala makinesi, 400 televizyon, 250 güvenlik kamerası, 30 monitör, 50 amatör telsiz ve 20 de kamera kayıt cihazı ele geçirdi.