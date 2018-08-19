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19 Ağustos 2018 23:12

Destici, Eskişehirspor için gerçekleştirdiği temaslar hakkında konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehirspor için sürdürdüğü temaslar hakkında konuştu.

Destici, Eskişehirspor için gerçekleştirdiği temaslar hakkında konuştu

19 Ağustos 2018 23:12


Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok maçı öncesi konuşan Destici, herkesin el ele vermesi durumunda Eskişehirspor’un zorlukları aşacağını söyledi. Elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Destici, "Eskişehirspor zor günlerden geçiyor. Öncelikle hepimizin sahip çıkması lazım. Ben Eskişehir’in bir evladı olarak elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. İnşallah bu gayretlerimiz sonuç verir. Buna da yürekten inanıyorum. Öncelikle birlik ve beraberlik çok önemli. Statta görüyoruz, bir bütünleşme var. İnşallah bu bütünleşme yukarıya da yansır. Bütün siyasetçilerimiz, iktidar ya da muhalefet fark etmez, sivil toplum örgütlerimiz, Eskişehir halkımız el ele gönül gönüle verirsek birlik içinde Eskişehirspor’u bulunduğu bu zorluktan kurtarıp süper lig içinde görmeyi sağlarız. Kulüp başkanı, yöneticiler gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla ben gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Şu anda kiminle görüşmem gerekiyorsa bu konu ile ilgili görüşüyorum. Sonuçlandırdığımızda kamuoyuna bilgi vereceğim" dedi.




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