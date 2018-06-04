Destici’den af ve bedelli askerlik açıklaması

Yeğeni Tuğba Köse’nin yeni doğan kız çocuğunu görmek için Eskişehir’e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, af ve bedelli askerlik konularıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partisinin genel bir aftan yana olmadığını söyleyen Destici, "Sayın Bahçeli’yle bu konuyu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var. Haklı endişeleri var ve bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak af konusundaki görüşümüz şudur; biz insanın insana karşı işlediği yani kulun kula karşı işlediği şuçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı ancak kendisinin affedebileceğine inanıyoruz. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affetmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetki kullanabilir ama biz kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse olabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bedelli askerlik konusunda bir problem var"

Bedelli askerlik konusunda da açıklamalarda bulunan Destici şunları söyledi:

"Bedelli askerlik konusunda ilkesel olarak bedelli askerliği doğru bulmuyoruz. Lakin çıkacaksa buradan elde edilecek gelirin bir kısmının SMA hastalarına ayrılmasını arzu ediyoruz diye bir açıklamada bulununca bize çok fazla soru soruldu ve orada da SMA hastalarıyla ilgili bir sonuç alındı. Bedelli askerlik konusunda şunu söylüyorum, bir problem var. Yani 500-600 bin sayıdan bahsediliyor. Dolayısıyla da burada bizim asker alma idaremizde bir problem var, sistemimizde bir problem var. Bu yığılmaya çözüm bulmak lazım. Direkt bedelli olarak çözümünden yana değilim. Bedelli askerlik bekleyenler ya da asker kaçağı konumunda olanlar, ertelemiş olanlar kaç yüz binse mutlaka bir askeri elbiseyi giymeli. Temel bir eğitim almalı. Ondan sonra da herkesin kendi bütçesine göre ve mesleğine göre bir çözüm üretilmeli. Direkt parayı ver sen askerlikten kurtul, parası olmayan askerlik yapsın. Buna karşıyım. Bunu doğru bulmuyorum. Bir uygulama gelecekse yoksul için de, fakir için de, parası az olan için de, parası çok olan için de gelsin. Herkese eşit bir şeyi ben şahsen doğru bulmuyorum. Bunu haksızlık olarak, adaletsizlik olarak görüyorum. Bizim teklifimiz mutlaka askere alınmalılar, temel eğitim görmeliler, eğer bir bedel konacaksa herkesin bütçesine göre olmalı. Sayın Başbakan açıkladı 15-16 yılda eritilecek bir yığılmadan bahsediliyor. Dolayısıyla da bu yığılmanın ortadan kaldırılması lazım."