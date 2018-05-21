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21 Mayıs 2018 18:04

Dev adamlar Play-Off ilk maçının antrenmanını tamamladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’i Play-Off ilk maçında deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak olan Eskişehir Basket, kentteki son antrenmanını tamamlayarak Bursa’ya hareket etti.

Dev adamlar Play-Off ilk maçının antrenmanını tamamladı

21 Mayıs 2018 18:04


Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig’i Play-Off ilk maçında 22 Mayıs Salı günü saat 20.45’te Bursa’da Tofaş ile kozlarını paylaşacak. Dev adamlar, karşılaşma öncesi Eskişehir’de, Başantrenör Josep Maria Berrocal idaresinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda yaklaşık 2 saat süren son antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman ardından hücum ve savunma varyasyonlarıyla devam etti. Daha sonra yapılan taktik çalışmayla antrenman son buldu.



“Amacımız ilk maçta galip gelerek, ikinci maçımızda da taraftarımızla birlikte bir üst tura çıkmak”


Karşılaşma öncesi İHA’ya değerlendirmede bulunan Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, “Sezon başında geçen sene bu zamanlar süper lige çıkmıştık. Hedeflerimiz vardı. Hedeflerimiz bu sene Play-Off’a kalmaktı. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdik ilk 7’ye kaldık. Yarın Play-Off’un ilk maçını Bursa’da Tofaş ile oynayacağız. Amacımız ilk maçta galip gelerek, ikinci maçımızda da taraftarımızla birlikte bir üst tura çıkmak hedefimiz var. Neticede gününde olan, iyi olan kazanıyor. Yarın iyi olan biz olup ilk maçımızı kazanmak istiyoruz. 3 yıl önce çıktığımız bu yolda hedefimiz Avrupa’ya 5 yıl içerisinde gitmekti. Bunu üçüncü yılımızda gerçekleştirdik. İlk sene süper lige çıkıp Play-off’a kalan çok az takım var. bunlardan bir tanesi de biziz. Bunu başardığımız için oyuncularımıza, taraftarımıza, Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra omuzlarımızda daha fazla yük olacak. Çünkü Eskişehir’i Avrupa kupalarında temsil edeceğiz. Onun dışında da Avrupa’daki takımları Eskişehir’deki basketbolseverlere izleteceğimiz için mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


Antrenmanın ardından Eskişehir Basket takımı tam kadro olarak TSİ 16.45’te Tofaş maçının oynanacağı Bursa’ya karayolu ile hareket etti.




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