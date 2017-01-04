Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 09:48

Dev boyutta Rubu Tahtası

Dev boyutta Rubu Tahtası

04 Ocak 2017 09:48

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ortacağ’ın Osmanlı bilgisayarı olarak kabul gören, zaman ve yön sorununun çözümünde başarıyla uygulanan Rubu Tahtasını dev bir boyutta Eskişehir enlemlerine göre dizayn etti.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen, müze nitelikli sergi salonu "Matematik Noktası’" için tasarlanan dev Rubu Tahtası, ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Eskişehir enlemi 39 0 47’ için hazırlanan Rubu Tahtası, standart dışı bir büyüklükte olup, kenar uzunlukları 110 ve 103 santim, kalınlığı 8 santimetre olarak dizayn edildi. Araç Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Yük. Müh. Şinasi Acar, Prof. Dr. Mehmet Üreyen, Prof. Dr. Nedim Değirmenci ve Prof. Dr. Tevfik Fikret Uçar’ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

"Bizim Rubu Dairemizin özelliği, Eskişehir enlemine göre yapılmış olmasıdır"
Rubu Tahtası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Üreyen, "Rubu Daire ya da Rubu Tahtası, İslam Dünyası’nda namaz ve oruç vakitlerini belirlemek amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu araç, bölgelere göre üretilmektedir. Bizde orjinali vardır, bildiğimiz kadarıyla İstanbul’un kuzeyindeki bir şehre göre yapılmıştır. Biz bu aracı, Eskişehir enlemine göre yaptırdık. Bizimki biraz daha büyütülmüş olarak yapıldı. 17. yüzyılda logaritma keşfedildikten sonra, artık hesaplar Rubu Daire değil, yavaş yavaş Sürgülü Hesap Cetvelleri ile yapılmaya başlandı. Bu araçlar da, her ne kadar 20. yüzyıla kadar kullanılmış olsalar da, yavaş yavaş gündemden düşmüşlerdir. Artık müzelerde yer almaktadırlar. Bizim Rubu Dairemizin özelliği, Eskişehir enlemine göre yapılmış olmasıdır" dedi.

Teknoloji onun da sonu oldu
İlk kez İslam aleminde kullanılmaya başlanan Rubu Tahtasının bir yüzüyle güneşin ufuk yüksekliği ölçülerek namaz ve oruç vakitleri doğru olarak saptanabilmekte, diğer yüzüyle ise açıların trigonometrik fonksiyonların değerleri belirlenmekte ve çeşitli aritmetik işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Osmanlı’da 20. yüzyıl başlarına dek sürekli olarak ve çok yaygın bir şekilde kullanılan bu aracın geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Oysa mühendislerin 30 - 40 yıl öncesine değin ellerinden düşürmediği "Sürgülü hesap cetveli" logaritmik hesap ilkesine dayanır ve logaritma 17. yüzyıl başlarında bulunmuştur. Rubu Tahtası, modern teknolojinin sağladığı geniş olanaklar karşısında sonraları kullanılmaz olmuş ve unutulmuştur. Çağının teknik özellikleri ele alındığında, Rubu Tahtası Osmanlı bilgisayarı kimliğini de kazanmıştır.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -4°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç