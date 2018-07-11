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11 Temmuz 2018 14:46

Devler Halı Saha Ligi’nin heyecanı devam ediyor

Eskişehir’de kurulan Devler Halı Saha Ligi, profesyonel maçları aratmıyor.

Devler Halı Saha Ligi’nin heyecanı devam ediyor

11 Temmuz 2018 14:46


Organizasyon şirketi olarak kurulan lig, halı sahada profesyonel oyuncuların yaşadığı keyif ve heyecanı sunuyor. Tam anlamıyla bir futbol ortamının oluşturulduğu organizasyon hakkında bilgiler veren Genel Koordinatör Utku Taşdemir, "Şu anda 4 grup 48 takım ile lige devam etmekteyiz. Keyif ve heyecanın eksik olmadığı ligde, gruplarında başarılı olan takımlar Türkiye finalinde oynayacak. Organizasyon kadromuz; deneyimli kameramanlar, eski profesyonel futbolcular, antrenörler ve tecrübeli hakemlerden oluşmaktadır. Güven veren ekibimizle vizyon ve misyonlarımız doğrultusunda emin adımlarla ilerleyip, adımızı tüm Türkiye ve dünya çapında duyurmak istiyoruz. Azim, hırs ve cesaret ile yürüdüğümüz bu yolda tüm yönetim ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.




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