Gökhan Aybulus’un 7’nci sınıf öğrencisi Beren Gürcüoğlu Antalya’da düzenlenen piyano yarışmasında birinci oldu.

Gökhan Aybulus’un 7’nci sınıf öğrencisi Beren Gürcüoğlu 19’uncu Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında düzenlenen ve jüri başkanlığını Gürer Aykal’ın yaptığı Uluslararası Antalya Festivali Piyano Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışmasında B grubunda (11-14 yaş) birincilik ödülü kazandı. Beren Gürcüoğlu, 4 Eylül Salı günü Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde F. Mendelssohn’un sol minör Piyano Konçertosu’nun birinci bölümünün ses kaydını gerçekleştirdi. Gürcüoğlu, aynı günün gala konserinde ise, bu eseri orkestra ile birlikte seslendirdi.