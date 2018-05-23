Devlet Konservatuvarı’ndan "Klavsen ve Piyano Resitali"

Devlet Konservatuvarı Salon 2003’te gerçekleştirilen resitalin ilk bölümünde klavsen ile eserleri seslendiren Sivri, ardından piyano ile dinleyenleri büyüledi. Resitalde; J.Duphly’den “Klavsen Parçaları, 1. Kitap Süit No.1, re minör, Allemande, Courante, Rondeau, 2. Kitap, La Felix, re minör, 3. Kitap, La Forqueray, fa minör” ve J.Haydn’dan “Piyano Sonatı Hob. XVI:52, Mi b Majör, I. Allegro, II. Adagio, III. Finale: Presto” parçaları seslendirildi. Kapanışta ise, F.Liszt’ten “Harmonies Poetiques et Religieuses No.7: Funerailles, fa minör” eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.