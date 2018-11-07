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Devlet Konservatuvarından 'Viyolonsel Piyano Resitali'

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Viyolonsel Piyano Resitali” beğeni topladı.


Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilen ve viyolonselde Doç. Dr. Asu Perihan Karadut'un; piyanoda ise Öğretim Görevlisi Ruba Pekdemir'in yer aldığı konser büyük ilgi gördü. Konserin ilk bölümünde Johannes Brahms'ın; “Viyolonsel ve Piyano Sonatı, Op. 38 No. 1 Mi Minör”, “Allegro non troppo”, “Allegretto quasi Menuetto” ve “Allegro” eserleri seslendirildi. İkinci bölümde ise Edvard Grieg'in; “Viyolonsel ve Piyano Sonatı, No. 36 La Minör”, “Allegro agitato”, “Andante molto tranquillo” ve “Allegro” yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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