Devlet memuru tekrar sınava tabi tutulamaz

Adalet Bakanlığı tarafından çalışan zabıt katiplerinin klavye kullanımıyla ilgili kurum içi sınava tabi tutulmasına tepki gösteren Aktaş, yasalara göre sınavla devlet memuru olan bir kişinin, tekrar sınava tabi tutulamayacağını söyledi.

NEDEN SADECE ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN UYGUNIYOR

Genelgenin iş barışını bozduğunu ve acilen iptal edilmesi gerektiğini, bunun yerine kurum personeline hizmet içi eğitimlerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Aktaş, sınavın kaldırılması gerektiğini savundu. Aktaş, açıklamasında şunları söyledi:

“Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak 81 il ve ilçelerdeki adliyelerde kamu görevlilerimiz ülkemiz ve milletimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Yasal haklar belli bir kişiye zümreye göre farklılık göstermez. Hangi bakanlıkta böyle bir uygulama var? Polis, öğretmen, hemşire ve doktorlarda sınava tabi tutacaklar mı? Yoksa bu sadece Adalet Bakanlığı personeline mi?”

ADALET BAKANINA SESLENDİ

“Bakanlıkların hedefi insan odaklı olmalı” diyen Aktaş, “Sadece bir bakanlığın memurlarını tekrar sınava tabi tutması çok yanlış. Bunun yerine kamu personeline eğitim verilmeli. Eskişehir Büro Memur Sen olarak Adalet Bakanımıza sesleniyoruz. Zabıt Katiplerine eğitime evet, sınava hayır” dedi.