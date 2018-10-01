Devlet okulunda özel eğitim

Tut Elimi projesi kapsamında okulda bulunan yaklaşık 600 öğrenci arasında 12 özel eğitimli öğrenci için okul bahçesinde daha önce atıl vaziyette bulunan yer eğitim yuvasına dönüştürdü.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu yönetimi Tut Elimi projesi kapsamında bu yıl okulda bulunan 12 özel eğitimli öğrenciye yeni eğitim yuvası sağladı. Yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu okulda, arkadaşlarına nazaran birebir eğitim almak zorunda olan özel eğitimli öğrenciler için atıl vaziyette bulunan lojman eğitim yuvası haline getirdi. 3 sınıfı bulunan yerde özel eğitimli öğrencilerin hemen her ihtiyacını karşılayacak ekipmanlar da bulunuyor.

“Bugün 12 özel eğitimli öğrencimizin yeni sınıflarını onlara hediye ediyoruz”

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Asalet Salgınoğlu, yaz döneminden itibaren uzun bir çalışma yaptıklarını belirterek,“Bizim geleneksel bir festivalimiz bu Güz Şenliği. Her yıl tarihlerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine farklı etkinliklerle ama bugün farklı kılan çok daha kayda değer bir sebebimiz var. 12 özel eğitimli öğrencimizin yeni sınıflarını onlara bugün hediye ediyoruz. Yaz döneminden başlayarak uzun bir çalışma dönemi oldu. Bizim şöyle de bir özel durumunuz var. Işığında yürüdüğümüz bizim okul müdürümüz hem bu okulun eski öğrencisi, hem de ilk göreve başladığı yer. Şimdi okul müdürümüz onun idealist davranışları ışığında devam ettik. Üç ay boyunca bugün 12 özel çocuğumuza okul bahçesindeki yıllardır atıl vaziyette, bir köşede bekleyen küçük bir lojmanı mihmandarlarımızla birlikte yenileyip bugün çocuklarımıza hediye ediyoruz. Umarım bu çalışmamız emsal teşkil eder. Onun gayretindeyiz amaç güzel olunca çalışmalardan da kimse yorulmuyor. Bugün en az çocuklarımız kadar mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Atıl durumda olan bir binayı güzel bir sınıf haline getirdik”

Ardından konuşan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Selma Karaboyun ise, özel eğitimli öğrencilerin yeni eğitim yerini 7/24 çalışıp hazırladıklarını ifade ederek, “Festivalimiz geleneksel Güz Şenliği olarak bu sene başlattık. Fakat bu senenin özel bir yanı var. Özel eğitim öğrencilerimiz için atıl durumda olan bir binayı uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda güzel bir sınıf haline getirdik. Bu seneki Güz Şenliğimizde çocuklarımıza hediye ederek ekledik. Haziran ayında okul kapanmadan çalışmalara başladık. Alt yapısı, öncesi daha da devam eden ufak tefek eksikleri var. Fakat 7/24 çalıştığımız özellikle müdürümüz İlker Ataseverin hafta sonları, mesai sonrası çalışmalarının, saha içinde ve saha dışında çalışmalarının çok büyük önemi var bu ortaya çıkan eserde” dedi.

Daha sonra özel eğitimli öğrencilerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in katılımıyla yeni eğitim yerinin açılışı yapıldı.