Diksiyon eğitimini tamamlayan kursiyeler sertifikalarına kavuştu

Öğretici öğretmenliğini Şeker Aybala’nın gerçekleştirdiği eğitimde, kursu başarıyla tamamlayan her yaştan kursiyer, gerçekleştirilen törenle sertifikalarına kavuştu. Sertifika töreninden önce bir konuşma yapan Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, "Dil, bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin tarihi, değer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, bilimsel birikimi, dünya görüşü o milletin kültürünün birer parçasıdır. Bütün bu ortak değerler dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılır. Kültürel değerler yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine akıtılmakta, özünü orada saklamakta ve gelecek kuşaklara intikal etmektedir. Biz de Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Türkçemizin düzgün kullanımına katkıda bulunmak adına, bu kursları dernek binamızda açtık. Bugün kursiyerlerimiz diksiyon sertifikalarını aldılar. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim misyonumuzu yerine getirdiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Sertifika merasimi sonrası, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses ve kursiyeler toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.