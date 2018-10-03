Din görevlileri onuruna yemek

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri ve cami imamları, geleneksel hale getirilen yemekte bir araya geldi. Sarıcakaya Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Faruk Güler, İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı, cami imamları ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Müftü Kanatlı, din görevlilerinin hatırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Başkan Güler de, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında biz de bu anlamlı hafta içinde böyle bir etkinlikle sizlerle beraber olmayı istedik. Cami imamlarımız ile din görevlilerimizi bu gün içinde bir nebze de olsa onure edebilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenleyelim istedik. Din görevlilerimiz aydınlatıcı, bütünleştirici görev anlayışıyla önemli bir görev üstlenmişlerdir” dedi.