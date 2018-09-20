Direksiyon başında uyuyan sürücü refüje daldı

Eskişehir'de, direksiyon başında uyuyan sürücü refüjdeki aydınlatma direği ve trafik ışıklarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Behçet Necatigil Caddesi kesişiminde meydana geldi. Gece 02.00 saatlerinde 26 VH 152 plakalı otomobil sürücüsü Etem Ö., iddialara göre yorgun bir şekilde Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada direksiyon başında uyuya kaldı. Bu esnada sürücünün aracı yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma ve trafik ışıklarının bulunduğu direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında yola savrulan aracın hava yastıkları açılarak sürücünün yara almadan kurtulmasını sağladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bulvar üzerinde önlem alarak yolun tek taraflı olarak akışını sağladı.

Öte yandan kazanın etkisiyle yaklaşık 10 metre uzunluğundaki aydınlatma direği ve trafik ışıklarının bulunduğu direk yol üzerine devrilerek kullanılmaz hale geldi.