Diş ağrısı için uygulanan yöntemler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Diş ağrısı şiddetli, keskin ve kolay geçmeyen bir ağrı olarak biliniyor ve ykusuz gecelere, yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor. Diş ağrısına, çürükler, diş eti rahatsızlıkları, diş aralarına sıkışan gıdaların yapmış olduğu basınç, açığa çıkan diş kökleri ve hatta sinüzit gibi birçok etmen sebebiyet verirken ağrıyı dindirmek için uygulanan yanlış yöntemler de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

Dt. Hatice Temizyürek, ağrıyan diş üzerine uygulanan kolonya, zeytin çekirdeği, alkol, karbonat gibi yöntemlerin ağrıyı dindirmekten ziyade ağız içerisinde tahrişlere neden olabileceğini belirtti. Temizyürek, “Diş ağrısının kaynağı dişin yüzeyi ya da diş eti değil, içindeki pulpa dediğimiz canlı kısımdır. Alternatif olarak uygulanan maddeler normalde ağrı kesici özelliğe sahip olmadığı için dişe dışarıdan yapılacak hiçbir uygulama, ağrısını kesmediği gibi diş eti ve ağız mukozasında da yanık ve tahrişlere yol açacaktır. Diş etine alkol, aspirin, kolonya uzun süre maruz bırakıldığında ciddi yanıklar oluşturur. Yanan diş etinde kırmızı şişlikler ve beyaz soyulmalar görülür ve hasta ağrıyan dişinin yanında diş eti ağrısı ve acısına da dayanmak zorunda kalacaktır” şeklinde konuştu.

Uygulanabilecek tek tedavi yönteminin ağrı kesici kullanıp diş hekiminine uygun tedaviyi yaptırmak olacağını dile getiren Temizyürek ağız hijyeninin de diş ağrısının önüne geçmede yardımcı olacağını söyledi.