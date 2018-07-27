Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 09:49

Diş ağrısı için uygulanan yöntemler hakkında doğru bilinen yanlışlar

Diş ağrısı yaşayanların alternatif tıp yöntemlerine başvurması kötü sonuçlara yol açabiliyor.

Diş ağrısı için uygulanan yöntemler hakkında doğru bilinen yanlışlar

27 Temmuz 2018 09:49


Diş ağrısı şiddetli, keskin ve kolay geçmeyen bir ağrı olarak biliniyor ve ykusuz gecelere, yaşam kalitesinde düşüşe neden oluyor. Diş ağrısına, çürükler, diş eti rahatsızlıkları, diş aralarına sıkışan gıdaların yapmış olduğu basınç, açığa çıkan diş kökleri ve hatta sinüzit gibi birçok etmen sebebiyet verirken ağrıyı dindirmek için uygulanan yanlış yöntemler de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.


Dt. Hatice Temizyürek, ağrıyan diş üzerine uygulanan kolonya, zeytin çekirdeği, alkol, karbonat gibi yöntemlerin ağrıyı dindirmekten ziyade ağız içerisinde tahrişlere neden olabileceğini belirtti. Temizyürek, “Diş ağrısının kaynağı dişin yüzeyi ya da diş eti değil, içindeki pulpa dediğimiz canlı kısımdır. Alternatif olarak uygulanan maddeler normalde ağrı kesici özelliğe sahip olmadığı için dişe dışarıdan yapılacak hiçbir uygulama, ağrısını kesmediği gibi diş eti ve ağız mukozasında da yanık ve tahrişlere yol açacaktır. Diş etine alkol, aspirin, kolonya uzun süre maruz bırakıldığında ciddi yanıklar oluşturur. Yanan diş etinde kırmızı şişlikler ve beyaz soyulmalar görülür ve hasta ağrıyan dişinin yanında diş eti ağrısı ve acısına da dayanmak zorunda kalacaktır” şeklinde konuştu.


Uygulanabilecek tek tedavi yönteminin ağrı kesici kullanıp diş hekiminine uygun tedaviyi yaptırmak olacağını dile getiren Temizyürek ağız hijyeninin de diş ağrısının önüne geçmede yardımcı olacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç