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07 Temmuz 2017 14:13

Divan Kurulu çalışmalara başladı

Eskişehirspor’un olağanüstü genel kurulu 51 kongre delegesinin verdiği önerge ile 3.

Divan Kurulu çalışmalara başladı

07 Temmuz 2017 14:13

kez 13 Temmuz 2017 Perşembe gününe ertelenmişti. Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter son gelişmeler ile ilgil Vali Hanifi Demirkol tesislerinde basın toplantısı düzenledi.


Kongreye kadar divan kurulu olarak çalışmalara başladıklarını aktaran Begiter, takımı pazar günü toplayacaklarını kaydetti. Begiter, " Eskişehirspor kongresinin şehrin 3 önemli dinamiğinden biri daha iyi yönetim oluşması için bir hafta uzatılmasını istedi. Bu dinamiğe güvenimiz tam. O yüzden kongre son kez uzatıldı. Elimizde iyi bir kadro var. Tutmak için ödemeler yapılması lazım. Çalışmalara başladık. Sportif direktör Pazar günü saat 17:00’de takımı topluyor. Futbolcular ile görüşmeye başladık. Hasan Hüseyin’e Pazartesi günü ödeme yapmamız gerekiyor. Pazartesi parasını ödeyeceğiz. Kongremiz 13 Temmuz Perşembe saat 17:30’da Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak. Sözleşmesi biten Semih, Ofeodu, Hürriyet, Bilal Aziz ile de görüşmelerimiz olacak. Yeni yönetime kadar onların beklemesini sağlayacağız. Bir hafta daha sabır. Olmazsa da B planımız var" dedi.


AK Parti’ye böyle bir stadyum kazandırdığı için teşekkür eden Begiter bu stadyumdaki locaların biran önce satılması gerektiğinin altını çizdi.




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