Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:47

Doç. Dr. Sümer: "Baz istasyonları şehir dışına kurulmalı"

Doç. Dr. Sümer:

22 Aralık 2016 15:47

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, Eskişehir’de 2 bin yılında sadece 6 baz istasyonu olduğunu bugün ise bu sayının oldukça arttığını belirterek, baz istasyonlarının şehir dışına kurulmasını istedi.
Osmangazi Üniversitesi Kanser Onkoloji Bölümü karşısına bile baz istasyonu kurulduğunu hatırlatan Sümer, “Bu baz istasyonları Avrupa’da şehir dışına tesis olarak kurulmaktadır. Türkiye’de ise bina çatılarına kurulmaktadır. Bu baz istasyonları 42 metre mesafede insanlarda kanser hastalığına neden olmaktadır. Dernek olarak 2 bin yılından beri Eskişehir içinde binaların çatısına kurulmaması için mücadele ediyoruz, mücadelemizi yargıya da taşıdık” dedi.
Avrupa’da baz istasyonlarının şehir dışında yüksek tepelere kurulduğunu, baz istasyonları iletişim için elektro manyetik dalgalar yaydığını ifade eden Sümer, “Bu elektro manyetik dalgalar insanlarda kansere neden olmaktadır. İnsan sağlığının korunması için baz istasyonları şehir dışındaki yüksek tepelere kurulmalıdır. İlgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyor ve buru Eskişehir’in bilgisine sunuyoruz” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç