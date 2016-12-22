Doç. Dr. Sümer: "Baz istasyonları şehir dışına kurulmalı"

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç. Dr. Güner Sümer, Eskişehir’de 2 bin yılında sadece 6 baz istasyonu olduğunu bugün ise bu sayının oldukça arttığını belirterek, baz istasyonlarının şehir dışına kurulmasını istedi.

Osmangazi Üniversitesi Kanser Onkoloji Bölümü karşısına bile baz istasyonu kurulduğunu hatırlatan Sümer, “Bu baz istasyonları Avrupa’da şehir dışına tesis olarak kurulmaktadır. Türkiye’de ise bina çatılarına kurulmaktadır. Bu baz istasyonları 42 metre mesafede insanlarda kanser hastalığına neden olmaktadır. Dernek olarak 2 bin yılından beri Eskişehir içinde binaların çatısına kurulmaması için mücadele ediyoruz, mücadelemizi yargıya da taşıdık” dedi.

Avrupa’da baz istasyonlarının şehir dışında yüksek tepelere kurulduğunu, baz istasyonları iletişim için elektro manyetik dalgalar yaydığını ifade eden Sümer, “Bu elektro manyetik dalgalar insanlarda kansere neden olmaktadır. İnsan sağlığının korunması için baz istasyonları şehir dışındaki yüksek tepelere kurulmalıdır. İlgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyor ve buru Eskişehir’in bilgisine sunuyoruz” diye konuştu.