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10 Temmuz 2017 10:56

Doğa Gezginleri, Bozdağ’dan tura başladı

Eskişehir Doğa Gezginleri (DOGEZ) ekibi, Bozdağ Mahallesi’nden başladıkları gezi ile çok sayıda doğal güzelliği yerinde gördüler.

Doğa Gezginleri, Bozdağ’dan tura başladı

10 Temmuz 2017 10:56


Eskişehir’in güzide yerlerini, bilinmeyen ya da az bilinen mekanlarını, her bir üyesi gönüllü turizm elçisi olan DOGEZ ekibi, tanıtımlarına devam ediyor. Tura başlamak üzere Bozdağ Mahallesi’ne hareketlenen üyeler, sırasıyla Yarımca, Tandır, ve Babadağ çeşmesi denen şifalı suyu olduğu söylenen mevkiye ulaştı. Burada kamp kuran DOGEZ üyeleri, çam ormanı yolunu kullanarak, Sarıcakaya’ya bağlı Mayıslar köyüne indi. Daha sonra Bozaniç Mahallesinden, Sakarı ılıca Mahallesine ulaşan üyeler, başlangıç noktasına geri dönerek turu tamamladılar. Gezide büyük bir bölümü orman ve dağlarda olmak üzere yaklaşık 70 kilometre yol yapıldı. Ufak tefek aksaklıklara rağmen tecrübeli ekip, sorunların üstesinden gelmeyi başardı.


Tur sonrası açıklamalarda bulunan DOGEZ Başkanı Süleyman Yaldız, "Bu gezide bazı ekip arkadaşlarımız kopilot kullandılar. Bu tercihin yol ve yön bulmada, haberleşmede bir hayli faydası olduğu görüldü. Bu gezimizde şarjları biten cep telefonları, aksiyon kameraları ve ATV’lerimizin elektrik ihtiyaçlarını, kendi el ve bilgi becerisi ile yaptığı küçük taşınır güneş panelleri ile katkıda bulunan genç mucidimiz ve ekibimizin teknik işlerinden sorumlu Enescan Yaldız’a borçluyuz. Eskişehir onu, ’Köpeğinin aç kalmaması için zaman ayarlı makine yapan mucit’ olarak da tanıyor. Ayrıca engelli olmasına rağmen, engel tanımayan, engelini diğer ekip arkadaşlarına bir kez bile hissettirmeyen, ekibin her türlü yardımına canla başla koşan, Hamamyolu Caddesi üzerinde simit satarak geçimini sağlayan ATV pilotumuz Fazlı Kılıçlı’ya da teşekkür etmek istiyorum" dedi.




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