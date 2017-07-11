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11 Temmuz 2017 16:44

Doğa için vinçli protesto

Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, bir vince astırdığı büyük bir pankartla doğal hayatı koruma çağrısında bulundu.

Doğa için vinçli protesto

11 Temmuz 2017 16:44


Gürsoy, düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında doğal bir olay olan mangal ve ateşin kendilerini huzursuz ve tedirgin ettiğini belirtti. "Gürleyik Şelalesi’nde mangal ve ateş yakılmasını istemiyoruz" diye belirterek canlıların orman yangınlarında can vermesinin dehşet verici olduğunu ifade eden Gürsoy "Empati yaparak kendimizi onların yerine koyalım, bunu düşünmek bile istemezsiniz değil mi" diye sordu?


Orman ve Su İşleri Bakanının yaptığı açıklamada yangınların çıkmasının nedeninin yüzde 87’nin insan kaynaklı olduğu vurguladığını hatırlatan Gürsoy şunları söyledi:


"Gürleyik Şelalesi’nde mangal, semaver ve ateş yakılmaması için geçen yıl yüzde 40 oranında başarılı olduk, şu anda yüzde 60’a çıktı. Doğamızı korumak için yüzde 100 başarılı olmak zorundayız. İlgili makamlardan destek bekliyoruz. Gürleyik çayında traking yapılmasını istemiyoruz. Çünkü sucul canlılarımıza zarar verdiler ve çevreyi kirlettiler. Valiliğimiz ve Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğümüzün bu konuyu dikkate alacaklarına inanıyoruz,"




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