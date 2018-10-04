Doğançayırlılardan Başkan Ataç'a teşekkür

Ahmet Ataç, Doğançayırlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Cengiz Fidan ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Cengiz Fidan'ı makamında ağırladı. Derneğin 20'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Ataç'ı ziyaret eden Fidan, verdiği desteklerden ötürü Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaret ve plaketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, "Doğançayır bizim için oldukça önem taşıyan bir mahallemiz. Derneğimizin de başarılı ve önemli çalışmaları var. Nice başarılı yıllar diliyorum" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.