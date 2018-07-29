Doğayla bütünleşen park, ziyaretçilerini bekliyor

İlçe halkına uzun bir süredir hizmet eden park, içerisinde yüzme havuzları, konaklama odaları, kafe, park ve bol bol yeşillik barındırıyor. Eskişehir’e parkın yakın olduğunu belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise, tüm vatandaşları parka davet etti. Parkın özelliklerinden bahseden Başkan Kalın, "Seyitgazimizin nadide mekanlarından birinde bulunmaktayız. Nefes alınacak, günün içerisindeki yorgunluğunuzu atacağınız bir mekan diyebiliriz. Şehir merkezimize yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Biliyorsunuz Seyitgazi ilçemiz; tarihiyle, tarihi turizmiyle, doğal güzellikleriyle bilinen bir ilçedir. Bu doğal güzelliklerin içerisinde, ‘Santral Park’ tesisleri içerisindeyiz. Park içerisinde bungalov evlerimiz var. Yaklaşık 15 tane kullanıma açık, dışarıdan vatandaşlarımız kullanabiliyor. İçerisinde yine yüzme havuzlarımız var. Yine dışarıdan çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanabildiği yüzme havuzlarımız var. Vatandaşlarımız alanın tamamından yararlanabilir ve bu bizim çok önemli. Vatandaşımız kendi getirdiği piknik malzemeleriyle de burada piknik yapabiliyor. Birçok ihtiyaca yönelik kullanım alanlarımız burada mevcuttur" dedi.