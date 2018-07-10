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10 Temmuz 2018 10:54

Doğru nefes hayatı değiştiriyor

Eskişehir’de 7 Temmuz Dünya Değişim Günü, Uluslararası Değişim Federasyonu’nun (ULUDEF) ilkini gerçekleştirdiği etkinlik ile Haller Parkı’nda kutlandı.

Doğru nefes hayatı değiştiriyor

10 Temmuz 2018 10:54


Her yıl farklı bir temayla düzenlenen etkinliğin bu yılki teması ’nefes’ oldu. Müzik dinletisiyle başlayan etkinliğe yüksek sıcağa rağmen katılım yüksekti. Dinletinin ardından başlayan nefes egzersiziyle birlikte doğru nefes alma teknikleri uygulandı. ULUDEF gönüllülerinden Yıldız Terzioğlu, etkinliğe katılan vatandaşlara doğru nefes alma tekniklerini ve faydalarını açıklarken aynı zamanda egzersizleri uygulamalı olarak katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi.



“Nefesi herkes alıp veriyor ama doğru ayarlarla alamıyoruz”


Doğru nefes almanın beden ve zihin sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirten Terzioğlu, “Nefesi herkes alıp veriyor ama bu nefesi maalesef sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde, doğru ayarlarla maalesef alamıyoruz. Değişimin nefesle başladığını belirterek ve nefesle değişimin başlaması gerektiğinin bilgilerini vererek insanlar ilk önce beden sağlıklarına kavuşmaları gerekir. Bedensel sağlığı, zihin sağlığı ve duygusal sağlık zaten hepsi birlikte çalışır. Biri rahatsızsa diğerleri de dengeyi bozduğu için rahatsız olur. Uluslararası Değişim Federasyonu her sene farklı bir ana temayı edinerek bu sene nefes olduğu için toplumda, bireyde ve dünyada bu şekilde bilinçlerde farkındalık sağlamak için bu gün düzenlendi. Tüm Türkiye’de ve yurt dışında da aynı zamanda kutlanmakta. Biz de Eskişehir olarak bu konuda Eskişehir halkını aydınlatmak adına bu etkinliği üstlendik. Gerçekten bu sıcağa rağmen temmuz sıcağı şansımıza, balonlar bile sıcağa dayanamadılar. O yüzden Eskişehir zaten Anadolumuzun en aydın, gerçekten değişime açık bir halkı olduğu için sağ olsunlar destekleri için çok teşekkür ediyorum ben. Değişim nefesle başlar diyoruz ve nefesimizi gerçekten doğu ayarlara oturttuğumuz zaman bu yaşam iksirini tüm bünyemizde kullanarak yaşamımızdaki sıradışılıklara artık açık olalım diyorum” şeklinde konuştu.


Etkinlikte canlı müzikle birlikte keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar, müziğin ardından doğru nefes alma egzersizlerini Yıldız Terzioğlu rehberliğinde gerçekleştirdi.




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