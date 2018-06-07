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07 Haziran 2018 13:26

Doğu Türkistan’da Çin zulmüne tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Fuat Kozak, Çin’in, Doğu Türkistan halkına yaşattığı zulme dikkat çekti.

Doğu Türkistan’da Çin zulmüne tepki

07 Haziran 2018 13:26


Türk Dünyasından sorumlu olan İl Başkan Yardımcısını Kozak, yaptığı açıklamada, “Doğu Türkistan’ı eşi benzeri olamayan polis devletine dönüştürdü totaliter Çin yönetimi teknoloji araçlarını kullanarak Doğu Türkistan halkının haklarını ciddi yönde ihlal etmektedir. Çin yönetimi şu anda 800 bin Uygur vatandaşına sözde eğitim kampları adı altında işkence etmektedir. Ayrıca insanlık adına utanç verici bu kampta soydaşlarımız dinsizletirme milli kimliklerinde uzaklaştırılma ve beyin yıkama gibi psikolojik işkencede uygulanmaktadır. Doğu Türkistan adeta tecrit edilmiş bir nevi açık hapishaneye döndürülmüştür. Bu yapılan zulm karşısında dünyanın adeta gözü kör, kulağı duymaz olmuştur. Lakin unutulmasın ki büyük ve yüce Türk milleti ne pahasına olursa olsun soydaşlarının yanında var olacaktır. Cenab-ı Allah şu mübarek Ramazan ayında bütün zulüm gören soydaşlarımıza yardım etsin” diye belirtti




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